Intervistato da fcinternews, l'agente di Ever Banega, Marcelo Simonian, spiega come la volontà del suo assistito sia quella di continuare a giocare per l'Inter.



Come sta Banega a Milano? È innegabile che la squadra non stia ottenendo buoni risultati…

"Ever sta molto bene in nerazzurro, ogni giorno di più. Pensa solo all’Inter e a come vincere con la Beneamata".



A gennaio però c’era stato un sondaggio da parte di alcune squadre cinesi. Adesso arrivano rumors dalla Spagna, dove di certo non mancano gli estimatori. Si può dire che la sua permanenza all’Inter non sia scontata?

"È vero che nella passata finestra di mercato c’era stato un interessamento su di lui. E sicuramente nel calciomercato estivo ci saranno nuove pretendenti per il suo cartellino, ma ripeto: Ever pensa solo all’Inter. Vuole restare e trionfare con la casacca nerazzurra".



Un altro suo assistito è Javier Pastore. Secondo radiomercato potrebbe finalmente tornare in Italia. Come sta in Francia?

"Sabato a Parigi c’è stato un 'Pastore show'. Come quelli di cui ci aveva abituato quando scendeva in campo in Italia. Quando lui gioca tutto è differente, più allegro ed emozionante. Ogni volta che tocca la palla si percepisce davvero che qualcosa possa succedere. Detto questo dico che il calcio più difficile da giocare per un giocatore come il “Flaco” è quello francese. Tremendamente fisico. Senza spazi. Con scontri costanti".



Inter e Milan lo hanno seguito per tanto tempo. Pensa sia quindi possibile vederlo nella prossima annata nella città meneghina?

"Javier ama l’Italia. E se tornasse in Serie A mostrerebbe nuovamente le giocate spettacolari delle quali hanno goduto a Palermo. Ma non credo che sia possibile. Almeno per il momento".