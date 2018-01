Parallelamente al mercato 'principale', qello dei nomi più conosciuti, la Sampdoria continua a portare avanti il suo lavoro di ricerca dei giovani calciatori da portare a Bogliasco. L'obiettivo dichiarato dei blucerchiati è quello di scovare il nuovo Skriniar, o il nuovo Schick, per consegnare a Giampaolo calciatori di prospettiva da valorizzare. In quest'ottica rientrano i rumors che accostano il club di Corte Lambruschini a Karlo Bartolec, terzino destro di proprietà del Nordsjælland.



Il calciatore croato classe 1995 due estati fa ha lasciato la Lokomotiva Zagabria per tentare l'esperienza nella Superligaen, il massimo campionato danese, dove si è imposto da subito come titolare. Nelle prime partite del 2017-2018, Bartolec è esploso mettendo a referto 4 gol e ben 9 assist in 19 incontri. Numeri che avrebbero attirato l'interesse doriano. Per commentare i rumors di mercato, Sampdorianews.net ha contattato il suo agente, Danko Djikic, che ha tentato di glissare sull'argomento: "Non posso confermare l'interesse della Samp per Karlo, ma posso dire che il ragazzo è seguito e ho ricevuto messaggi da parte di club inglesi, tedeschi e francesi" ha detto il procuratore.



Djikic ha però rivelato il gradimento del giovane per la piazza blucerchiata, e per la Serie A in generale: "La Sampdoria meta interessante? Sì. Ovviamente a lui piacerebbe giocare nel campionato italiano ma per ora - ha concluso - non posso confermare un serio interesse da parte della società blucerchiata".