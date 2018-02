Roberto De Fanti, agente di Fabio Borini, ha parlato dell'attaccante del Milan ai microfoni di MilanNews.it: "Sempre pronto quando chiamato in causa? E’ il suo segreto, è uno che si allena sempre al massimo e con questa serietà da quando aveva sedici anni. E’ così da sempre. Ha giocato in tanti club importanti, è abituato a giocare e allenarsi a certi livello. Per le sue caratteristiche sia mentali che soprattutto fisiche, per lui giocare dall’inizio o entrare all’80’ non cambia nulla, perché entra subito in partita. Questo è uno dei suoi segreti, oltre alla polivalenza che tutti conoscono. È un giocatore molto intelligente sia in campo che fuori, sa adattarsi a qualsiasi ruolo, anche da terzino sinistro e non mi ha sorpreso. Sa leggere benissimo le partite, quindi è un giocatore utile per ogni allenatore. Ruolo? Fabio è un attaccante, è sempre stato un attaccante. È un giocatore che ha sempre segnato quando ha giocato in avanti. Negli ultimi anni, ha giocato soprattutto da esterno del tridente in un 4-3-3 e probabilmente questo è il ruolo offensivo in cui rende al meglio. Anche sabato contro la Spal, quando è entrato, è stato schierato da attaccante esterno di sinistra e Calhanoglu è stato arretrato a centrocampo. La sua polivalenza lo porta a giocare ovunque ma rende al meglio quando gioca davanti. Gattuso? E’ evidente quello che Gattuso ha portato a questa squadra. Il fatto di giocare quasi sempre con gli stessi undici ha dato certezze, si vede che ora è una squadra più unita e più determinata rispetto a prima quando andava in difficoltà non appena andava sotto nel risultato. Ora mi sembra una squadra più viva e più accesa. Dove può arrivare il Milan? La rimonta purtroppo dipende sempre anche dagli altri. L’obiettivo principale era quello di trovare continuità di risultati, questo era l’obiettivo principe di Gattuso e della società. Secondo me il Milan ora è in linea per conseguire una serie di risultati positivi, ora è una squadra difficile da battere e per me può lottare per la Champions fino all’ultima giornata".