Silvano Martina, agente di Gianluigi Buffon, portiere e capitano della Juventus, questa sera in campo contro il Real Madrid, parla ad As dello storico numero 1 italiano: "Il Barcellona lo aveva preso, già aveva l’accordo con il Parma. Poi arrivò la Juve e Gigi non ci pensò due volte. E poi avemmo un incontro con Bronzetti, amico personale di Florentino Perez, dopo un Juve-Real Madrid del 2005. I madrileni erano interessati, ma non si arrivò mai a negoziare".



"Calciopoli? Alzò la Coppa del Mondo e un paio di settimane dopo era finito in Serie B, e non gli mancavano le offerte. Mi disse: ‘La Juve mi ha fatto ricco e famoso, le devo molto’. Gli costò il Pallone d’Oro del 2006, giocare in seconda divisione pregiudicò. E l’avrebbe meritato anche nel 2003".



"Futuro? La decisione arriverà molto presto. Faccia ciò che vuole dopo, continuerà a vincere".