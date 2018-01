Silvano Martina, agente di Gigi Buffon, parla a Tuttosport del passato, del presente e del futuro del numero uno bianconero: “Quello tra me e Gigi è un rapporto lungo e bellissimo perché va oltre l’orgoglio di aver curato gli interessi di un fenomeno. Mi ha sempre colpito la persona, bella e sincera. Come è arrivato alla Juve? Nel 2001 Gigi era in vacanza in Australia e aveva lasciato tutto in mano a me e suo padre. Non riuscivamo a contattarlo e così gli faxammo la prima pagina di Tuttosport che diceva “Buffon Juve”. Capì subito in che direzione stavamo andando. I ricordi più forti sono però quelli del 2006 e del 2013. Gli portai diverse offerte di top club europei, si prese un po’ di tempo e poi mi disse: ‘Più ci penso e più credo che sia importante rimanere alla Juve, il club che mi ha reso ricco e famoso'. Nel 2013 era in scadenza lo Shakhtar gli avrebbe triplicato l’ingaggio ma lui decise di rimanere alla Juve senza alzarsi lo stipendio. Cosa succede adesso? Il rapporto con Agnelli è particolare. Loro sapranno cosa fare. Io ho visto Gigi due giorni fa e gli ho detto: ‘Ascolta il tuo corpo e la tua testa, se ti dicono di continuare continua’”.