Silvano Martina, agente di Gigi Buffon, ha parlato del futuro del portiere bianconero sulle frequenze di Radio Sportiva: "Se resterebbe alla Juventus come dodicesimo? Credo che l'età conti relativamente, bisogna guardare le prestazioni. Se lui decide di continuare va trattato come uno di venti anni, ma questo vale per tutti gli atleti. In Nazionale, anche con un bel gruppo di giovani calciatori, l'aiuto di un giocatore di esperienza farebbe comodo. Gigi per la Nazionale farebbe di tutto e quindi ha dato la disponibilità. La punizione di Eriksen in Juve-Tottenham? Non abbiamo più la serenità nel calcio, ormai la prestazione del calciatore viene focalizzata sugli episodi. Un episodio positivo o negativo può capitare in ogni partita, ma bisogna guardare le prestazioni in generale. Gigi prima dell'infortunio stava giocando benissimo, poi si è fatto male ed è stato fermo un mese e mezzo, è tornato ed è stato decisivo contro la Fiorentina e contro l'Atalanta in Coppa Italia. Ha commesso un errore contro il Tottenham, ma non si può collegare all'età".



APPUNTAMENTO CON LA JUVE - "Buffon è stato premiato come miglior portiere della scorsa Champions League, stiamo parlando di un atleta ancora integro e quello che farà in futuro lo deciderà in serenità. A 40 anni devi vivere partita per partita, poi se a fine stagione sentirà ancora quel fuoco dentro, allora continuerà. Appuntamento a fine stagione? Sì, l'ha detto più volte anche lui".