Se Leonardo Pavoletti al Napoli è il primo grande colpo di questo mercato invernale il secondo non potrà che essere l'ufficialità dell'acquisto da parte della Juventus del difensore centrale dell'Atalanta Mattia Caldara. Un affare già concluso come confermato dal suo agente Giuseppe Riso, che ha parlato al Il Messaggero anche del futuro di Roberto Gagliardini e Sime Vrsaljko altri pezzi pregiati della sua scuderia.



RETROSCENA CALDARA - La Juventus si è dimostrata la società più tempestiva e determinata. Ha le idee chiare e ama pianificare con largo anticipo, soprattutto inserendo nella sua rosa diversi giovani italiani. Caldara ha ricevuto offerte dalla Cina, dalla Premier e da diversi club europei. Ma in questo momento la Juve è il club più importante in Italia. Rimarrà a Bergamo fino a giugno poi vedremo".



MILAN E INTER SU GAGLIARDINI - "Gagliardini è sicuramente un pezzo molto pregiato della formazione di Gasperini. Un giocatore dal successo assicurato anche in Nazionale. E' il giovane che meglio si è espresso nel suo ruolo in questo inizio di stagione. Inter, Roma e Juventus stanno cercando un centrocampista centrale e si rinforzeranno in mezzo al campo ma non solo".



VRSALJKO NON SI MUOVE - "La finestra di mercato di gennaio rappresenta un'opportunità importante per i calciatori in cerca di maggiore spazio. Il Napoli cerca un esterno è vero, ma Vrsaljko non si muove, resta all'Atletico Madrid.