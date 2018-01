Edinson Cavani di nuovo in Italia? Ora no, ma a giugno è possibile. Parola di Fernando Guglielmone, fratello e agente del Matador, che ha parlato a Sportnotizie24: "Cavani sta benissimo e si prepara ad entrare nella storia del Psg con un record molto importante, come quello di miglior marcatore del club parigino in tutte le competizioni, superando George Weah e Zlatan Ibrahimovic. Al momento non abbiamo intenzione di lasciare la Francia. Cavani all'Inter in uno scambio con Icardi? Non c'è stato alcun contatto e non credo che l'Inter attualmente possa permetterselo. Ma in futuro non si sa mai, nel calcio tutto è possibile. Tornare a Napoli? Come detto, nel calcio non si sa mai, non escludo nulla".



ADDIO POSSIBILE - Dopo il ritardo nel rientro dalle vacanze, il Paris Saint-Germain ha deciso di escludere dalla lista dei convocati per la sfida di Coppa di Lega di ieri sera Pastore e Cavani. Se l'argentino oggi ha dichiarato fedeltà ai parigini, di fatto togliendosi dal mercato, l'uruguaiano non ha ancora parlato e, anzi, visti i continui contrasti con parte dello spogliatoio - e in particolar modo con Neymar - a fine stagione potrebbe davvero lasciare la Ligue 1.