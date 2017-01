L'agente di Andrea Conti Mario Giuffredi ha rivelato a Radio Kiss Kiss Napoli chi segue il terzino dell'Atalanta: "Conti è un giocatore che piace al Napoli, è uno che stanno monitorando da un po’ di mesi, ma noi personalmente il mercato di gennaio non lo abbiamo mai preso in considerazione per un trasferimento. Per l’estate possono succedere tante cose, il Napoli potrebbe andarci su ma non è l’unica squadra. Conti è uno dei giovani più importanti in Italia, ed i giovani bravi sono attenzionati dalle squadre più importante. Juve? Non l’ho mai sentita per Conti ma sicuramente lo stanno seguendo, in quel ruolo potrebbero fare qualcosa. Le valutazioni non le devo fare io, ma tutte quelle fatte in questo calcio sono sopravvalutate. In passato, per far valere un ragazzo 25-30 milioni, doveva fare due campionati importanti. Oggi basta fare 8-10 partite per valere questa cifra".