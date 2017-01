"Non c'è alcuna promessa con la Juve perché non ho mai sentito la Juve". Mario Giuffredi, manager del talento dell'Atalanta, Andrea Conti (22), ha parlato a Crc della situazione del suo assistito. "Piace a tante squadre, Napoli compreso, ma fino a giugno non si muoverà dall'Atalanta: il suo unico obiettivo è fare bene". Giuffredi è anche il manager di Elseid Hysaj (22), interprete del medesimo ruolo con il Napoli: "Non è vero che non possono convivere: Elseid è già consacrato, Andrea deve ancora consacrarsi". Poi, un passaggio su Luigi Sepe (25), portiere che anche domani non sarà utilizzato in Coppa Italia con lo Spezia. "Non so se giocherà, ma resterà al Napoli: a fine stagione, poi, tireremo le somme".