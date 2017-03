L'agente del terzino atalantino Andrea Conti, Mario Giuffredi, ha parlato del futuro del proprio assistito a Radio Kiss Kiss: "Andrea resta all'Atalanta? Mi auguro di no, altrimenti saremmo messi male. Speriamo che alla fine del campionato e dell'Europeo Under 21 il giocatore possa avere un mercato importante". Musica per le orecchie di Juventus, Milan e Napoli, i club che più di tutti sono interessati all'esterno classe '94, vero protagonista della scalata nerazzurra verso il quarto posto (4 gol e 4 assist in questa Serie A).