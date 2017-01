Di Costil e del suo accostamento alla Fiorentina, ha parlato direttamente l'agente Fabrice Picot a Radio Blu: "Non ho incontrato Corvino, la Fiorentina è un grande club e mi domando perché la Gazzetta scriva che abbiamo un accordo. Se Costil giocherà a Firenze? Non lo so, Costil è un buon giocatore, la Fiorentina è una buona squadra per cui è una possibilità. Ma per il momento non c'è nessun accordo e non capisco perché i giornali parlino di accordi, visto che non ne abbiamo con alcun club. Al momento non sappiamo dove giocherà il prossimo anno".