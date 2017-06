Domenico Criscito nuovamente in Italia? Queste le parole dell'agente del mancino dello Zenit, Andrea D'Amico, a fantagazzetta: "Genoa? Ma guardi, io di norma non commento mai rumours. Anche perché i giocatori non possono dire 'Mi piacerebbe andare in questa squadra o in quest'altra', il tutto a prescindere da fatti concreti. Rinnovo? Beh, ne parleremo nelle sedi opportune. Non faccio proclami prima di sentire la società russa. Contatti con club italiani? Se anche fosse, di sicuro non lo potrei dire".



Due parole poi su Consigli, portiere del Sassuolo, in scadenza nel 2018: "Le trattative per il rinnovo non sono ancora cominciate. Quando ci chiameranno, noi ci siederemo al tavolo. Andrea è uno dei migliori portieri italiani, quando vogliono sanno dove trovarci".



Infine, Giovinco, stella di Toronto in MLS: "Sebastian resterà a Toronto al 100%. Non ci sono possibilità che torni in Europa. Con Ventura i rapporti sono ottimi, educati, lui conosce il valore del giocatore. Se pensa sia utile alla squadra lo chiamerà, altrimenti no. Giovinco ha fatto benissimo in Mls, poi le valutazioni non competono me, ma l'allenatore. Se lo chiamerà sarà un orgoglio per Sebastian, se non lo chiamerà tanti auguri a quelli che verranno selezionati".