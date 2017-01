Intervenuto ai microfoni di Premium Sport, l'agente di Domenico Criscito, Andrea D'Amico, ha parlato delle voci di mercato che legano l'Inter al suo assistito: "L'Inter ci ha provato un anno fa e lo Zenit ha risposto picche. Questa telenovela di Criscito è molto lunga, questo va a merito delle capacità di Domenico e della sua duttilità".



RANOCCHIA? NO IVANOVIC - Nelle ultime ore lo Zenit si è fatto sotto anche per Andrea Ranocchia, ma secondo D'Amico l'operazione non andrà a buon fine: "Avendo Zhirkov come laterale sinistro,Mircea Lucescu può usarlo come centrale. Lo Zenit deve comunque rimpiazzare Nicolas Lombaerts ma è vicino a Branislav Ivanovic".