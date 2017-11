L'agente di Domenico Criscito, Andrea D’Amico, ha parlato ai microfoni di Radio Marte per commentare la possibilità di un ritorno in Italia del tezino attualmente allo Zenit e l'ipotesi di un approdo al Napoli dato l'infortunio di Ghoulam: "Peccato per gli infortuni di Ghoulam e Milik. Sicuramente il Napoli tornerà sul mercato e si guarderà intorno. Criscito? Mimmo è a scadenza a giugno con lo Zenit e non ci sono novità ovviamente sul fronte Napoli. E’ successo tutto molto preso e non ci sono stati contatti. Vedremo cosa accadrà. Con lo Zenit non abbiamo ancora concluso il rinnovo e non so se cederà il giocatore a gennaio”.