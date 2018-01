Giuseppe Riso, agente - tra gli altri - di Bryan Cristante, ha fatto il punto sul futuro del centrocampista di scuola Milan a Top Calcio 24: "Si sposterà a fine stagione, abbiamo affrontato già il discorso con la famiglia Percassi. Bryan è un calciatore di livello internazionale".



SENZA PREZZO - "Quanto costa? Non è il momento per parlare di valore e di numeri, sono considerazioni che farà la famiglia Percassi. Io devo valutare il percorso che deve fare Bryan, con club capaci di valorizzarlo e allenatori giusti: i numeri li faremo quando sarà il momento".



VIA ALL'ASTA - Parole importanti, che aprono di fatto l'asta per il classe '95. Entro fine stagione l'Atalanta verserà al Benfica i quattro milioni di euro previsti dal diritto di riscatto e poi valuterà la migliore offerta. Sul giocatore ci sono da tempo Inter e Juventus, che lo ha visionato più volte durante gli ultimi mesi e può contare sul "fattore Allegri", l'allenatore che lo lanciò ai tempi del Milan.