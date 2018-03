Cutrone ha 20 anni e nemmeno una stagione intera di serie A sulle spalle. La strada è quella giusta. Cutrone, con un anno in più di esperienza, verrà riconosciuto da tutti come un giocatore vero: presto rinnoveremo il contratto col Milan. Non ci saranno problemi, nonostante qualche interessamento dall’estero sia arrivato. Patrick, soprattutto a fine gara, fatica a far sbollire la rabbia. Non si accontenta mai. Pure se ha segnato si fissa sul gol che non è riuscito a realizzare. Questa sua fame è anche la sua forza”. Così Donato Orgnoni, agente di Patrick Cutrone, a Tuttosport.