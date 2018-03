L'agente di Patrick Cutrone, Donato Orgnoni, ha parlato ai microfoni di Milannews confermando il rinnovo di contratto imminente per la punta rossonera che festeggia anche la convocazione in Nazionale sotto la guida di Gigi Di Biagio.



L'ANNATA - "E’ stato un anno ricco di soddisfazione per Patrick e si merita tutto quello che gli sta arrivando. È un ragazzo che non si accontenta mai e questo, forse, può essere un limite. Dovrebbe godersi di più certi momenti. Lui ragiona per obiettivi che sono se non quotidiani, settimanali. Però sta lavorando bene ed è tutto frutto del suo lavoro. In nazionale ci sono tanti buoni attaccanti e sono sicuro che lui cercherà di rubacchiare qualcosa per crescere ancora”.



MEDIA GOL - "Ha un’ottima media direi (ride ndr). Cutrone, in questo momento, deve ancora trovare una giusta maturazione in campo. I suoi gol sono arrivati negli ultimi metri, ma lui sa segnare anche da fuori area perché ha un bel calcio. Credo che quando avrà trovato la sua maturazione, saprà tirar fuori anche quei gol anche da fuori l’area di rigore”.



IL RINNOVO - "Abbiamo iniziato a parlarne, ma non siamo ancora entrati nei dettagli. Non ci saranno problemi, perché un accordo lo troveremo. Vedremo dopo Pasqua, ci siederemo col club e ne parleremo. L’intenzione, da parte nostra e della società è quella di trovare un accordo per proseguire al Milan”.



IL MERCATO - "L'Interesse del Borussia Dortmund? Quando un ragazzo di 20 anni ha questi numeri, è normale che sia sotto la lente d’ingrandimento di molte società. Ma non ci siamo mai posti il problema. Siamo al Milan, restiamo al Milan e non ci poniamo il problema. Ovviamente ci hanno fatto piacere”.



SERENITA' - "Sicuramente è più sereno. Ho visto anche delle foto in nazionale con un sorriso smagliante e questo è un aspetto che mi gratifica molto. Ma in generale, sono molto orgoglioso del percorso che abbiamo fatto insieme. Alla lunga, il lavoro sul campo parla. Utilizzo spesso Cutrone, anche con altri miei assistiti, come esempio. Lui si è fatto trovare sempre pronto. Lui non molla nulla ed è talmente deciso a raggiungere i suoi obiettivi che difficilmente qualcuno può fermarlo. I ragazzi di oggi devono imparare da Patrick. Io ho sempre creduto in lui, ma penso che ci siano altri giovani che hanno le doti per poter fare bene ad alti livelli”.



IL RAPPORTO CON GATTUSO E I TIFOSI - “Quando Rino è salito, sapevo che gli sarebbe piaciuto perché hanno la stessa fame, la stessa voglia e la stessa grinta. Ero molto tranquillo. Ai tifosi piace il giocatore che va in campo e da l’anima. Lui da sempre tutto quello che ha. Quando la curva gli ha fatto il coro la prima volta, mi son venuti i brividi così come domenica scorsa, dopo che il VAR gli ha convalidato il gol”.