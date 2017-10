Questa sera sarà uno degli avversari da tenere maggiormente d'occhio, ma in futuro Kevin De Bruyne potrà giocare con la maglia del Napoli. Fantamercato? Forse, ma l'agente dell'esterno del Manchester City e punto fermio della nazionale belga, Patrick De Koster, apre a un futuro alla corte di Aurelio De Laurentiis. Queste le sue parole a Radio CRC: "Stiamo discutendo con il City e nei prossimi mesi incontrerò il club per capire come migliorare e prolungare il suo contratto. Nei prossimi mesi, però, nessuna ipotesi si può escludere e si può anche immaginare che un giorno giocherà col Napoli. Non dico quanto guadagna De Bruyne perché stiamo discutendo il contratto col City, ma se vedete quanto costa Mbappé o Neymar capirete quanto può costare".