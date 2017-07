L'agente di Mattia De Sciglio, Donato Orgnoni, ha parlato ai microfoni di Radio Crc del futuro del suo assistito e della scelta di passare dal Milan alla Juventus.



NO AL NAPOLI - "L’anno scorso c’è stato un approccio col Napoli per De Sciglio, poi è stato bravo Branchini a gestire l’operazione e appena la Juve si è fatta sotto, è stata presa al volo questa occasione".



TROPPE PRESSIONI AL MILAN - "Essere stato caricato di troppe responsabilità, De Sciglio all’inizio al Milan ha fatto molto bene, poi è arrivato qualche infortunio e poi non ha giocato nel miglior Milan per cui ha pagato un pò la situazione. Poi, quest’anno il Milan ha deciso di investire e chi era già in rosa è stato criticato, anche troppo".



GIOCA DOVE SERVE - "Mattia è a disposizione della Juventus ed è disponibile a giocare dove servirà all’allenatore. De Sciglio è un terzino di spinta, ma non ha mai avuto troppe occasioni per spingere e anche la scorso anno faceva il terzo della difesa".



NAZIONALE - "De Sciglio in Nazionale? Tutti i giocatori sperano di giocare con l’Italia, poi il mister farà le sue scelte, ma il Mondiale è il sogno di tutti. Ho molta fiducia in Mattia, è più libero di testa e sono sicuro che tornerà il calciatore che conosciamo. Vedremo di giocarci le nostre chance”.