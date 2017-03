Giampiero Pocetta, agente dell’attaccante del Sassuolo Gregoire Defrel, ha parlato a a Romanews del futuro del suo assistito: "Ci sono delle trattative aperte per Defrel, anche se è ancora presto per parlare di futuro. E’ un giocatore dalle indubbie qualità e vorrebbe misurarsi in altri palcoscenici, ovviamente senza nulla togliere ad una piazza come il Sassuolo. La trattativa con la Roma è naufragata, il calciomercato è fatto di momenti poi magari in futuro tutto è possibile. Quando una trattativa non va in porto difficilmente si può riaprire”.