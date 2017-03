L'agente di Denis Suarez, Felix Gende, è sato intervistato ai microfoni di Radio CRC, in merito al futuro del suo assistito: "Non abbiamo ricevuto interessi né dal Napoli né da altri club, il mio assistito sta benissimo in un grande club come il Barcellona col quale ha un contratto della durata di cinque anni. In questi mesi sta crescendo tanto, è ovvio che tutti vorrebbero giocare di più ma questo è il primo vero anno a Barcellona il percorso da seguire è questo. Il prossimo anno ne avrà sicuramente più...".