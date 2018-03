A Radio Crc è intervenuto Daniele Piraino, agente di Amadou Diawara: “Tottenham su Diawara? Non si chi metta in giro voci così destabilizzanti in un momento così particolare del campionato del Napoli, non so chi abbia interesse a fare ciò. Clausola rescissoria per Diawara? Non esiste, né per l’Italia, né per l’estero. Non è mai stata prevista e non c’è nessuna trattativa col Tottenham, con squadre inglesi o con altre squadre in Europa. Diawara sta benissimo a Napoli, ha 3 anni di contratto ed è concentrato. Come si trova a Napoli? E’ contentissimo della città, dei tifosi, della piazza e di tutto ed è concentrato sul Napoli, sulla lotta per lo scudetto e spera di trovare spazio nel rush finale. Se l’interesse del Napoli per Torreira lo preoccupa? Credo sia più che altro un problema di Sarri che avrà un’alternativa in più e dovrà scegliere il titolare non più tra due, ma tra tre centrocampisti, non è di certo un problema di Amadou”.