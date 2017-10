Tra i tanti calciatori seguiti dall'Inter negli ultimi mesi c'è anche Paulo Diaz, difensore classe '94 del San Lorenzo. Shalimar Reynal, agente Fifa che cura la cessione all'estero del cileno, ha parlato a cooperativa.cl del suo futuro, aprendo le porte a un trasferimento in nerazzurro: "So che l'Inter lo sta trattando".



C'È LA CLAUSOLA - "Il San Lorenzo è disposto a cederlo, c'è anche una clausola rescissoria nel suo contratto, quindi può partire. Dal mio punto di vista, può diventare nerazzurro già a gennaio. Diaz è un profilo adatto al calcio europeo e tra i suoi obiettivi c'è il trasferimento in Europa, preferita ad altre destinazioni come ad esempio la MLS".