Con il futuro di Pepe Reina tutto da decifrare, il Napoli si guarda attorno alla ricerca di un nuovo portiere. Nel mirino è finito, tra gli altri, Diego Alves, estremo difensore del Valencia, noto para rigori, che non chiude la porta alla destinazione partenopea. Queste sono le parole del suo agente, Graziano Battistini, a Radio Kiss Kiss: "E' presto per dirlo, bisogna aspettare. Nel caso in cui dovesse restare in azzurro un portiere di altissimo livello come Reina, tanti ragionamenti possono cambiare. Bisogna avere rispetto per un campione assoluto quale è Pepe Reina e per le sue decisioni. Se, cosa interna al Napoli e nella quale non voglio addentrarmi, dovesse esserci un divorzio tra lui ed il club, penso che Diego Alves per personalità, livello ed esperienza, sarebbe un profilo perfetto per sostituire un portiere importante come Reina. Diego Alves è nel giro della Nazionale brasiliana, regge la pressione delle piazze importanti, vedi Valencia. Per questo reggerebbe bene la pressione di una piazza esigente che punta al massimo. Il Napoli è un top club".



ADDIO VALENCIA - "Stiamo cercando delle soluzioni di alto livello per il suo futuro, c’è la possibilità che possa lasciare Valencia. Ha bisogno di nuovi stimoli e di nuova adrenalina, è un portiere di altissimo livello e merita di giocare in un top club, senza togliere nulla al Valencia. Il Napoli è un top club".