Dopo sole due stagioni e mezzo potrebbe concludersi l'avventura in maglia giallorossa del terzino brasiliano Emerson Palmieri. La Roma, infatti, sarà costretta a sacrificare uno dei suoi pezzi pregiati e ha aperto una trattativa con il Chelsea. La conferma arriva dall'agente Fernando Garcia della Elenko Sports, in esclusiva per calciomercato.com.



Garcia, Emerson è davvero vicino al passaggio al Chelsea?

"Non c'è ancora nulla di certo, siamo in una fase di discussione e valutazioni".



I Blues sono una possibilità concreta?

"Certo che si, assolutamente. Adesso ne stanno parlando i due club, vedremo se andrà a buon fine".



E' previsto un suo arrivo a Roma per parlare con il club e il giocatore?

"Non ho in programma di venire in Italia, almeno nell'immediato. Stiamo aspettando".



Emerson è attratto dalla possibilità di andare a giocare in Premier League agli ordini di Antonio Conte?

"Ovviamente si, sarebbe un sogno. Conte è un allenatore top, tra i più bravi e vincenti al mondo".