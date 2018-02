Poteva approdare in Italia già nell'estate 2013, quando si liberò dall'Ajax per poco meno di 15 milioni di euro e il Milan preferì investirne 12 per Alessandro Matri lasciando la strana spianata per il Tottenham. Christian Eriksen ha soltanto sfiorato il club rossonero, che anche nella passata estate ha fatto un tentativo. A confessarlo è Martin Schoots, agente del calciaore danese classe 1992, che ha parlato così al Daily Mirror: "Christian poteva cambiare maglia la scorsa estate, ho ricevuto tre offerte da Milan, Chelsea e Barcellona".



Proposte rispedite al mittente, ma la prossima estate Eriksen, che è legato agli Spurs fino a giugno 2020, potrebbe essere tentato dall'idea di fare una nuova esperienza e accasarsi in un club che gli offra maggiori possibilità di vincere un titolo. Punto di riferimento di Pochettino, il suo futuro potrebbe essere legato proprio a quello dell'allenatore argentino, finito a sua volta nel mirino del Real Madrid.