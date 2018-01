Nelle ultime ore il nome di Diego Farias è tornato prepotentemente alla ribalta per quanto riguarda il calciomercato. Sull'attaccante del Cagliari, infatti, si è risvegliato l'interesse di alcune società, in particolare la Sampdoria e l'Atalanta. In Sardegna l'attaccante classe 1990 non sta trovando grande continuità di impiego, e l'idea di lasciare il club rossoblù si sta facendo strada con grande decisione.



A confermarlo è stato anche il procuratore di Farias, Mariano Grimaldi: "C'è l'interesse di Atalanta e Sampdoria, due squadre congeniali alle sue qualità" ha detto l'agente a Sportitalia. "Abbiamo parlato col Cagliari. Si valuteranno i pro e i contro, serve una squadra che possa farlo giocare". L'idea di un trasferimento, comunque, non andrebbe esclusa: "Se arrivasse un'offerta congrua" ha ammesso Grimaldi "c'è la possibilità di lasciare Cagliari". Direzione Sampdoria, o direzione Atalanta, è ancora tutto da decidere.