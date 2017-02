L'Italia scopre(nella foto dal sito ufficiale ascolipicchio.com): il terzino classe '97 di proprietà delsta ben figurando ad, dove si trova in prestito fino al termine della stagione, ma già diverse squadre hanno messo gli occhi su di lui. Per fare il punto Calciomercato.com ha contattato il suo procuratore(LEGGI QUI l'intervista completa): "Felicioli è semplicemente forte, sta facendo molto bene, ma ora deve pensare a finire bene la stagione: è del Milan, poi vedremo con chi dovremo parlare per il futuro. A fine giugno può tornare in rossonero poi si vedrà il da farsi, tra rinnovo (contratto in scadenza nel 2018, ndr) e possibili soluzioni"."Ad Ascoli ci sono tanti giovani interessanti che stanno brillando, è una piazza positiva in questo senso. Poi lui è nel giro delle nazionali under, è un mancino naturale e ce ne sono pochi di terzini a sinistra in circolazione, soprattutto di prospettiva e di questa qualità, normale che gli osservatori di varie squadre lo abbiano visionato e segnalato"."Ci sono state diverse richieste che il Milan ha rifiutato, crede nel ragazzo e fine stagione ci siederemo al tavolo per discutere il futuro, non c'è fretta. Disturbato dalle voci di mercato? La fortuna è che il ragazzo ha la testa sulle spalle e non si lascia distrarre, ora pensa solo a fare bene all'Ascoli"."Assolutamente no, non poteva tornare a gennaio per bruciare le tappe. Deve completare correttamente e naturalmente il suo percorso ad Ascoli, non c'è nessuna necessità di forzare i tempi. A fine stagione tornerà e troveremo la soluzione migliore per tutti".Twitter: @Albri_Fede90