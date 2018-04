L'agente Fifa Fabio Parisi, intermediario per le operazioni di mercato tra Italia e Germania, è intervenuto a Radio RMC Sport per parlare del possibile affare Leno-Napoli: "Io ho un rapporto di collaborazione e amicizia con Uli Ferber (agente del portiere del Bayer Leverkusen) e con i due rappresentanti del calciatore. Quando e se inizierà una trattativa, sarò ben felice di poter dare il mio contributo. Leno è un portiere che il Napoli sta seguendo, inutile negarlo, la politica del club è quella di non farsi mai trovare impreparato sui rinforzi. È tanto tempo che il Napoli segue tanti portieri, Leno è uno dei profili giusti per raccogliere l'eredità di Reina. Credo che il Napoli aspettasse le gare decisive, poi si muoverà per il ruolo di portiere. Smentisco categoricamente che al momento ci sia una trattativa avviata".



Qual è la situazione contrattuale di Leno? "Non si fanno cifre finché non inizia una trattativa, il portiere ha una clausola rescissoria alta ma alla portata del Napoli. E' un calciatore importante, ha esperienza, sarà al Mondiale con la Germania, ha giocato la Champions col Bayer Leverkusen, è giovane e quindi è un profilo che il Napoli segue. Se dovesse essere lui il prescelto, ne parleremo con le Società".