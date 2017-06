Thomas Foket, terzino del Gent, è sul taccuino del Napoli. Queste le parole dell'intermediario per l'Italia del belga, Ulisse Savini, a Radio Kiss Kiss: "Non ci sono grosse novità, il Napoli deve capire prima cosa fare con Maggio, altrimenti è difficile prendere un altro terzino anche per il problema della lista. Sul ragazzo ci sono anche club esteri ed è molto forte anche l'Atalanta. A Giuntoli piace, non c’è dubbio, il ragazzo vuole fortemente vestire l'azzurro e il Napoli è la sua prima scelta, ne sta parlando proprio in questi giorni con Mertens. Ora i due desideri si devono unire, vediamo. Non ci sono clausole sul contratto, è ad un solo anno dalla scadenza, lo si prende per meno di 10 milioni".