"Persino Dybala non giocherebbe in questo Napoli". Intervenuto a PiùEnne Furio Valcareggi, agente di Emanuele Giaccherini, spiega l'esiguo minutaggio del proprio assistito con Maurizio Sarri e le sue dichiarazioni hanno infiammato il web: "Lui meriterebbe più spazio, ma il problema è che il Napoli può contare su tre attaccanti eccezionali in tutti i reparti ci sono soluzioni, contando una panchina strepitosa. Neanche Dybala giocherebbe in questa squadra. Contro il Genoa Emanuele ha fatto una cosa importante, guadagnando tempo alla bandierina del calcio d’angolo. In questa squadra è complicato trovare spazio e ci sono delle gerarchie da rispettare".