Furio Valcareggi, procuratore dell'esterno del Napoli Emanuele Giaccherini, ha parlato a Marte Sport Live a proposito del proprio assistito: “Le presenze di Giaccherini sono state discrete, ma il minutaggio è stato basso. Quando è mancato Callejon, Emanuele è stato promosso in pieni voti. Non è ovviamente facile giocare in questo Napoli. A gennaio è stato ritenuto incedibile da Giuntoli. Ora non so cosa accadrà: Giaccherini vorrebbe giocare di più. Abbiamo altri due anni di contratto col Napoli e non rinneghiamo nulla. Giaccherini è un giocatore importante, è stato un titolare dell’Italia con Antonio Conte. La Fiorentina? Conosco bene Corvino, vediamo l’evoluzione del mercato che non è ancora cominicato. Era uno degli intoccabili”.