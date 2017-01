Furio Valcareggi, procuratore di Giaccherini, a Sky parla proprio del futuro del giocatore per il quale si era nuovamente parlato di Fiorentina per il mercato di gennaio: 'Sta benissimo a Napoli è uno di quelli che gioca di più tra le riserve. Giuntoli e Sarri non vogliono mandarlo via quindi penso proprio che il suo futuro sia a Napoli. La Fiorentina non me lo ha chiesto'.