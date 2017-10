L'agente di Maxime Gonalons, Frederic Guerra, ha parlato a Tele Radio Stereo: "A Roma si trova molto bene, ha trovato una squadra molto professioniale e persone molto gentili, in squadra, staff e tifosi. Sta iniziando a parlare italiano e si sta ambientando con tutta la famiglia. Non ha ancora dimostrato il suo livello ma è normale. Deve adattarsi ad un calcio diverso, più tattico e meno fisico. Lavora ogni giorno per arrivare al massimo. Vuole una maglia da titolare? Ha grande rispetto per De Rossi e ci parla molto. Vuole lavorare per migliorare. La palla persa col Qarabag lo ha condizionato? Sicuramente, questo vale per lui e tantissimi giocatori. Dopo 20 minuti si era 2-0 sembrava una partita facile ma poi avviene quello sbaglio e accorciano le distanze. Ogni volta che ha avuto il pallone ha pensato a quell’errore e non è stato più lo stesso giocatore. Lui ci tiene a far bene, ha scelto di venire alla Roma e fare un errore così è una cosa difficile da scrollarsi di dosso durante la partita. Accoglienza dei compagni? E’ una squadra di gente intelligente tutti i giocatori sono concentrati sul fatto che la partita si deve vincere. Perché ha scelto la Roma? Gonalons all’inizio era destinato a rimanere tutta la carriera al Lione ma poi il presidente ha cambiato idea. Monchi lo ha voluto, lo seguiva già dal Siviglia".