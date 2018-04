L'Inter ha messo nel mirino Florian Grillitsch, centrocampista classe '95 dell'Hoffenheim. Il suo agente, Thomas Bohm, ne parla a fcinternews.it: "Penso che sicuramente Florian in futuro diventerà un top player, di altissimo livello. Siamo ovviamente orgogliosi che un club come l’Inter lo possa seguire, anche se per me era chiaro che società importanti avrebbero iniziato a seguirlo, proprio per le sue capacità. Adesso vediamo cosa ci riserverà il futuro…".



CONTATTI - "Io sono sempre in contatto con i rappresentanti dei grandi club perché gestisco più giocatori. Ma non mi sembrerebbe giusto né serio dirle nello specifico se abbia avuto contatti o meno con l’Inter. Posso dirle solo che effettivamente vari club italiani mi hanno chiamato per Grillitsch. Anzi a dire il vero lo hanno fatto più società europee. Dalla Spagna all’Inghilterra".



L'IMMEDIATO FUTURO - "Sta giocando alla grande. Ma credo che resterà ancora un anno all’Hoffenheim. Proprio per migliorare ancora di più. Poi chiaramente vedremo quello che succederà. Prezzo? No. Posso dirle che per me però potrebbe giocare benissimo in Serie A e anche nei maggiori campionati europei. Non so quando e dove, ma aggiungo questo: sono sicuro che Florian un giorno giocherà in un top club di livello mondiale".



DESCRIZIONE - "È un calciatore eccellente. Molto intelligente sul campo. Un playmaker che sa trattare la palla. E lo dimostrano le sue performances attuali. È cresciuto in una piccola accademia calcistica in Austria. Ha fatto bene al Werder Brema e ora all’Hoffenheim con Nagelsmann sta migliorando sempre di più, facendo vedere quello di cui è capace".