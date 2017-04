Parlando ai microfoni di FcInterNews, Marcelo Ferreyra, l'agente dell'ex centrocampista dell'Inter, Fredy Guarin ha parlato del futuro del suo assistito che non perde occasione per parlare della sua voglia di tornare in nerazzurro: "Dopo un periodo di assestamento si è adattato alla realtà cinese. Per lui si è trattato di un mondo completamente nuovo, non era così facile, ma ora sta bene".



VUOLE TORNARE - "Quando sei bambino sogni di giocare per una grandissima squadra. Per un team che tutti vorrebbero rappresentare. Come l’Inter. Quindi mi immagino sia anche per questo che voglia tornare. Fredy però sa che adesso dovrà mantenere un rendimento alto sul terreno di gioco, affinché si possano creare davvero i presupposti per tale possibilità. Deve parlare sul campo. Poi si vedrà se i nerazzurri vorranno puntare ancora su di lui. Se c’è un club in Italia che lo conosce a fondo è proprio il Biscione".



L'ADDIO - "E' andato via perchè c’è stata una buona opportunità economica per il giocatore ma anche per la società. E anche la durata del contratto con lo Shanghai Shenhua è stata determinante. Alla fine del 2017 sarà un giocatore a parametro zero e tra pochi mesi potrà firmare un preaccordo con qualunque club".



IL RIMORSO NERAZZURRO - "Fredy ha un rimorso. Non aver vinto dei titoli con i nerazzurri. Per questo vorrebbe tornare e vincere lo Scudetto o una Coppa Nazionale o Internazionale con l’Inter. Conoscendo come è fatto vorrebbe rimediare a questa ‘mancanza"..