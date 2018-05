Martin Petras, uno dei membri dell'entourage che gestisce gli interessi di Marek Hamsik, ha parlato del futuro del suo assistito a CalcioNapoli24: "Ho sentito Marek, c'è grande delusione. Non si può essere soddisfatti ora, poi magari a fine stagione conti alla mano sarà ricordata come un risultato incredibile. La squadra credeva nello scudetto e si è andati vicinissimi, c'è delusione per questo ovviamente".

ARBITRI - "Arbitri? Nessuno ha detto una parola. Non c'entra nulla con ciò che accade. I giocatori sanno che la delusione è relativa al campo. Di certo non per gli errori arbitrali, non vengono nemmeno commentate. Sono cose di cui parlano i giornali".



FUTURO - "Chelsea su Hamsik? E' la prima volta che lo sento. Non credo, non ne so niente. Poi è normale che adesso si parli di mercato. In questo momento non c'è nulla. Lui sta provando a tenere unito il gruppo, ma deve essere un obiettivo comune di tutta la squadra. L'anno prossimo c'è voglia di ripartire e cercare di conquistare ancora lo scudetto. Ogni anno escono fuori squadre e voci, ma alla fine resta a Napoli.



FUGA DA NAPOLI? - "So che qualcuno vuole andare via dal Napoli. Bisogna chiarire anche il futuro di Maurizio Sarri".