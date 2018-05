Uno degli agenti di Marek Hamsik, Martin Petras, ha parlato ai microfoni di Radio Crc del futuro del capitano del Napoli, smentendo l'ipotesi di un addio in estate: "Non è arrivata nessuna offerta per Hamsik dalla Cina. E’ normale che adesso tutti credono che il progetto Napoli sia finito e accostano calciatori azzurri un po' ovunque, ma non è così, sono solo chiacchiere. Reina era in scadenza per cui inizierà la sua avventura in un altro club, ma Hamsik non ha motivo di guardare altrove. L’intento di Hamsik è sempre stato quello di restare a Napoli e negli anni addietro sono arrivate offerte anche migliori del Napoli, ma ha sempre sposato l’azzurro per cui non c’è motivo di immaginare un futuro di Hamsik lontano da Napoli".