Sandro Stemperini, l'agente di Han Kwang-Song, è intervenuto ai microfoni di gianlucadimarzio.com per parlare del futuro del suo assistito, vicino alla Juve: "La cosa più importante per il ragazzo è che in questo momento c'è la seria intenzione della Juventus di portarlo a Torino. Il Cagliari e i bianconeri stanno trattando, c'è apertura da entrambe le parti e quanto alle cifre del cartellino è una cosa che riguarda loro. Lasciamo che le parti si confrontino nella speranza di un accordo. Con Fabio Paratici stiamo discutendo di questa possibilità da due giorni, ma l'interesse è partito dallo scorso settembre: praticamente ogni settimana c'era un osservatore della Juventus a vedere le partite del Perugia. Secondo me, per il momento, è meglio che rimanga a giocare a Perugia o a Cagliari. Tantissimi altri club sono interessati a lui e di livello, sia in Italia che all'estero. Ma sono, appunto, interessi verbali, chi ha agito concretamente è la Juventus che infatti adesso porta avanti la trattativa. Il ragazzo ha colpito tutti, è prontissimo. Per assurdo per le sue qualità tecniche è forse più adatto a giocare in Serie A che in Serie B, dato che riesce a intendersi maggiormente con giocatori di maggior tasso tecnico. Fare il salto da subito gli permetterebbe di crescere ulteriormente".