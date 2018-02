Kwang-Song Han ha fatto ritorno dal Perugia al Cagliari all'ultimo giorno di mercato, ma nel futuro del nordcoreano potrebbe esserci la Juventus. Lo conferma l'agente dell'attaccante, Sandro Stemperini, a TuttoJuve: "Ci siamo seduti al tavolo con Juventus e Cagliari - rappresentati dal direttore Marotta, Fabio Paratici, il presidente Giulini e il ds dei rossoblù, Giovanni Rossi - per provare a trovare un accordo. Essendo l’ultimo giorno di mercato ed essendoci tante contropartite coinvolte in questa trattativa, le due parti hanno preferito lasciar stare per riparlarne, probabilmente, più avanti a mente fredda. Han è molto contento di tornare al Cagliari, nei mesi trascorsi si era trovato davvero molto bene. Speriamo si possa ritagliare un bello spazio con quella maglia. Giulini è innamoratissimo calcisticamente del ragazzo, ha fatto di tutto per lui ed era disposto, nel caso in cui fosse andato a buon fine l’accordo con la Juve, a tenerlo in prestito per un anno e mezzo. Questo va sottolineato. Anche il Napoli si è interessato ma non quanto la Juventus, che è stata l’unica squadra a provare seriamente ad aggiudicarsi il ragazzo fino alla giornata di ieri".