Nicolas Higuain, fratello e agente di Gonzalo, ha parlato dell'attaccante argentino della Juventus in un'intervista a Tuttosport, commentando gli ultimi mesi, tra il momento difficile di qualche tempo fa e la ripresa successiva: "La salute della mamma ha tenuto in ansia Gonzalo. Nostra madre non è stata bene ma ora ha superato la malattia. Ha ripreso a segnare e non si fermerà più“.



SULLA FIRMA CON LA JUVENTUS - “La prima immagine che mi viene in mente è quella di Gonzalo che firma il contratto, mi prende in braccio e mi butta in aria facendomi i complimenti. Era stracontento. In cosa lo ha cambiato la Juve? I gol li faceva anche prima, ma la Juve ti aiuta a crescere: il club ha una organizzazione pazzesca“.



SULL'OBIETTIVO SCUDETTO - “Temiamo la beffa? Nessuna paura, è solo un gioco. Ma se vince la Juve è meglio. Il campionato è ancora lungo e i bianconeri continuando così possono arrivare allo scudetto. Comunque Gonzalo al primo anno a Torino dopo Napoli ha vinto campionato, Coppa Italia ed è arrivato in finale di Champions. Poteva chiedere di meglio?“.



SUL RAPPORTO CON DE LAURENTIIS - “Al momento, no comment“.



SUL GOL PIU' BELLO - "Gol più bello? Il secondo gol in Boca-River e quello in Nazionale, contro il Belgio, che ha regalato all’Argentina una semifinale mondiale dopo 24 anni. Come faccio a non mettere quelli con la Juve contro Roma, Napoli in Coppa Italia e quest’anno contro il Milan: la prima rete di San Siro è un colpo difficilissimo".



SUL FUTURO DEL PIPITA - “Ha ancora tre anni e mezzo con la Juventus, può darsi pure che chiuda la sua carriera europea a Torino“.