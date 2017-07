Franco Della Monica, agente di Insigne, ha parlato a Radio Kiss Kiss delle parole di Maradona che non ha chiuso all'assegnazione della maglia numero 10 al suo assistito: ''Maradona ha detto una bella frase, se gli verrà dato tempo Lorenzo sarà capace di superare il suo numero di gol. Non è il numero a fare il calciatore, ma viceversa: se Diego avesse avuto anche il 2, che è un numero orribile, sarebbe stato comunque il più grande. Lorenzo sta onorando il 24, se poi Diego volesse ripensarci e donargli la 10 sarebbe bene accettata. La sua fortuna è la famiglia: si vogliono bene, sono molto uniti, lo aiutano tanto, c’è grande unione anche con noi come staff e questo è stato importante per la sua crescita''.