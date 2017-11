L'agente di Jorginho, Joao Santos, a Radio Crc parla della sfida tra Napoli e Manchester City e dei complimenti di Guardiola al centrocampista: "Sarà un grande spettacolo. Si affrontano due squadre con tanti campioni, mi aspetto un grande calcio, palla a terra, sono curioso di vederla. Guardiola l'ha definito meraviglioso? E' frutto di un lavoro di anni. Quando uno come Guardiola, che ha allenato Barcellona e Bayern, parla così ti dà anche più responsabilità. Speriamo faccia una grande gara e che il Napoli vinca. Per un giocatore è una soddisfazione far parte di partite così, spero abbia l'opportunità di giocare titolare contro una squadra così forte. Credo che giocherà dall'inizio. Nazionale? Non ci importa, pensiamo alla partita e per lui parlano anche le parole di Sarri e Guardiola".