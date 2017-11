Jorginho, centrocampista del Napoli, è stato convocato da Ventura per il playoff dell'Italia. Queste le parole del suo agente, Joao Santos, a Radio Sportiva: "Jorginho? Il piano dello staff verdeoro era di convocarlo a marzo nell'ultima amichevole prima del Mondiale, l'Italia ha anticipato la scelta e Jorginho vestirà la maglia azzurra. Il Brasile gioca in modo diverso, ma lui poteva starci tranquillamente - dice il procuratore -, lì conta la tecnica, in Italia conta più la tattica, Jorginho può dare un contributo con le sue caratteristiche. La scelta è stata fatta, non è che smette domani, giocherà almeno altri dieci anni se non le avrà ora avrà delle chance in futuro con l'Italia, adesso è concentrato sulla qualificazione al Mondiale