Parlando a Radio Crc l'agente di Jorginho, Joao Santos è tornato a parlare del discorso rinnovo di contratto che tarda ad arrivare.



CON LA LAZIO - "Ero al San Paolo per Napoli-Lazio e devo dire che nonostante il gol della squadra ospite, ero convinto che il Napoli potesse vincere perché la Lazio è forte fisicamente, ma è poi viene fuori l’organizzazione degli azzurri che tecnicamente sono superiori. Credo che chi gioca contro il Napoli disputa i primi 15 minuti migliori, quelli della vita e forse è per questo che la squadra di Sarri sta subendo qualche gol di troppo ad inizio match"

RINNOVO - "Ho incontrato Giuntoli, ogni volta che sono a Napoli ci vediamo. Ad oggi, la concentrazione di Jorginho e di tutti è sul campionato. Poi, si potrà parlare di rinnovo a fine campionato anche perché Jorginho un contratto col Napoli già lo ha. La nostra idea è che se tutte le parti sono felici si va avanti, poi non so quale sia l’idea del Napoli e non è questo il momento per parlarne”.