L'agente di Jorginho, Joao Santos, ha parlato ai microfoni di radio Crc del futuro del centrocampista del Napoli aprendo ad un clamoroso addio: "E' legato al Napoli da un contratto. Poi, se arriva un’offerta da una squadra e il club azzurro decide che vorrà mandarlo via, valuteremo, ma non c’è il desiderio di andare via e non partirà da noi un eventuale addio del calciatore