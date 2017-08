Ancora dieci giorni per decidere il futuro di Stevan. L'attaccante dell'ha ricevuto tante offerte nelle ultime settimane - su tutte quella del- rispedendole però al mittente, in attesa di un rilancio del Siviglia. Gli andalusi non hanno ancora presentato ai nerazzurri la proposta giusta, nonostante le parole dell'allenatore, Berizzo, che anche oggi ha dichiarato di voler puntare sul montenegrino . Per questa ragione, ora l'ex Fiorentina sta prendendo in considerazione anche altre offerte, come spiegato dal suo agente, Fali, ad ABCdeSevilla: ". Però adesso"., guardando tutti i trasferimenti che ha scartato risulta abbastanza chiaro capire quale sia la sua volontà., ora sono iniziati tutti i campionati europei ed è il momento di prendere una decisione, andare al Siviglia non dipende più da noi".