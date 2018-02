Parlando a Radio Sportiva, l'agente di Yann Karamoh, Oscar Damiani, ha parlato della gestione del suo assistito e del gol col Bologna: "Sapevo che era bravo poi ovviamente quando arrivi in Italia non è semplice, nella fase difensiva magari a volte si fa ancora sorprendere. Ha grandi qualità ma deve migliorare, la fase difensiva che fa Antonio Candreva lui ancora non lo fa e per gli allenatori italiani è importante"-

SPALLETTI - "Devo dare atto a Luciano Spalletti di essere stato due volte ad Appiano e lui personalmente per un'ora è stato lì con Karamoh a tirare di sinistro. Speriamo che con questa partita abbia più spazio. Joao Cancelo? si vede che ha doti importanti come Rafinha che ha fatto la differenza se sta bene fisicamente e' di una qualità straordinaria".