Arriva un'altra investitura importante per Rino Gattuso e il suo lavoro al timone del Milan. L'agente di Franck Kessie ne parla in questi termini a Gazzettatv: "Deve ringraziare Gattuso, è stato importantissimo per questa rinascita, perchè ha saputo motivare i giocatori. Si vede che la condizione fisica è giusta e che ora c'è la benzina. Ruolo di Foschi nella crescita di Kessie? Ne approfitto per ringraziarlo, che è stato fondamentale a Cesena per la crescita del ragazzo. Per i giocatori africani non è facile, per via della lingua, del clima dell'ambiente. Spesso i giocatori africani hanno bisogno di gente che gli stia attorno come fosse una famiglia. Ecco perchè ringrazio tantissimo Foschi. Gattuso è stato un campione, inizialmente Kessie non era conosciuto da nessuno in Italia, anche se gli adetti ai lavori lo conoscevano già, avendo vinto tutto con la nazionale ivoriana. Gli osservatori dell'Atalanta sono molto attivi e lo hanno visionato. Quando io l'ho proposto al club bergamasco è stato più facile perchè l'avevano già visionato. Nuovi Kessie? E' difficile trovarli, perchè è un giocatore straordinario. L'etica del mio lavoro, comunque, è sempre ricercare l'eccellenza".